Kleine Zeitung +

Klagenfurt Mit Messer bewaffnete Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Passant rief Donnerstag am späten Abend die Polizei auf den Plan. Der Mann hatte beobachtet, wie eine Person durch ein Dachfenster in ein Gastlokal einstieg. Am Tatort konnten schließlich zwei Tatverdächtige gestellt werden.