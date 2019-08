Facebook

Der Hubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus © KK/RK-1

Ein 56-jähriger Mann aus Schiefling am Wörthersee war am Donnerstag damit beschäftigt, auf seinem Anwesen Rasen zu mähen. Gegen 18 Uhr stürzte er mit seinem Rasenmähertraktor über eine rund zwei Meter hohe Steinschlichtung. Der 56-Jährige kam unter dem Rasenmähertraktor zu liegen. Seine Ehefrau, die den Vorfall beobachtet hatte, konnte gemeinsam mit einem Nachbarn den Rasenmähertraktor vom Verunfallten wegheben. Der Verletzte wurde anschließend vom alarmierten Notarzt-Team des Rettungshubschraubers RK1 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen.