Da der Bewohner nicht in der Wohnung war, musste der Leiterwagen ausrücken. © Braunecker

Gleich vier Feuerwehrwägen sind Donnerstagabend, 29. August, in der Hasnerstraße zu einem Einsatz ausgerückt. Laut Auskunft der Berufsfeuerwehr erfolgte der Einsatz wegen eines defekten Home-Melders. "Dazu kommt es mehrmals pro Woche", erzählt Oberbrandrat Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Rauchmelderpflicht existiert seit 2013.



140 Mal pro Jahr wird die Feuerwehr aufgrund eines Home-Melders gerufen, der Alarm schlägt. "In rund zehn dieser Fälle befinden sich Personen in der Wohnung, für die der Einsatz lebensrettend war", sagt Branddirektor Gottfried Strieder. Zu einem solchen Einsatz kam es etwa Anfang Juni: Hier geht es zum Artikel.



Im Fall der Hasnerstraße habe man zumindest gewusst, in welcher Wohnung der Alarm ausgelöst wurde, sagt Ratheiser. "Schwieriger ist es, wenn wir den Auslöser nicht kennen und vor Ort nach der betroffenen Wohnung suchen müssen." Trotz Fehlalarme seien die Home-Melder unverzichtbar: "Sie haben immer wieder schon Leben gerettet."