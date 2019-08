Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© famveldman - Fotolia (Family Veldman)

Bei steigendem Luftdruck haben wir es teils mit labilen Luftmassen zu tun. Es ändert sich also am Wetter nicht viel: Vereinzelte gewittrige Schauer sind daher durchaus ein Thema. Der Sommer bleibt ansonsten im Lande, obwohl sich die Sonne immer wieder recht schwer tut. Wie so oft bei solchen Lagen gibt es viele Orte, die während des Tages überhaupt gar keinen nennenswerten Regen abbekommen. Beispielsweise von Villach bis Grafenstein wird es wohl kaum irgendwo nass. Die Tageshöchsttemperaturen liegen über 25 Grad.

Wichtiger Hinweis am Rande: Die hohe Luftfeuchtigkeit sorgt derzeit eigentlich für eine gute Durchfeuchtung unserer Atemwege, was sich vor allem bei sportlichen Betätigung im Freien positiv bemerkbar machen sollte.