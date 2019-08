35-Jähriger bestreitet, Geliebte (31) in Neu-Feffernitz ermordet zu haben. Laut Anwalt des Verdächtigen sei es sich zeitlich nicht ausgegangen. Notrufprotokoll könnte die Verteidigungsstrategie aber ins Wanken bringen.

Tote Frau in Badewanne

Kerzen vor dem Wohnhaus nerinnern an die Gewalttat © Weichselbraun

Zeit – auch darauf setzt Hans Gradischnig, der Anwalt jenes Klagenfurters (35), der im Verdacht steht seine hochschwangere Geliebte (31) ermordet zu haben. Die dreifache Mutter wurde in der Nacht auf 17. August in ihrer Wohnung in Neu-Feffernitz (Gemeinde Paternion) getötet.