Am Donnerstag wird es nur teilweise sonnig. Vor allem am Nachmittag nimmt die Neigung für Gewitter regional wieder zu. Die Temperaturen erreichen bis zu 29 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia/trendobjects - stock.adobe.com

Nach wie vor herrscht schwacher Hochdruckeinfluss mit spätsommerlich warmen Luftmassen. Bei zeitweiligem Sonnenschein nimmt die Neigung für Gewitter regional wieder zu. Nicht nur im Bergland sind im Laufe des Nachmittages gewittrige Regenschauer möglich. Bei Wanderungen und Ausflügen sollte man auf jeden Fall immer wieder einen prüfenden Blick zum Himmel werfen. "Gewitter können gerade am späten Nachmittag urplötzlich auftauchen und man sollte diese wirklich nicht unterschätzen", rät Werner Troger (Meteorologe und Wetterfachmann). In vielen Orten bleibt es voraussichtlich von früh bis spät trocken und gewitterfrei. Die Höchstwerte schaffen beispielsweise in Maria Saal maximal 29 Grad.