Wir unterliegen schwachem Hochdruckeinfluss und der Wind weht weiter aus südlichen Richtungen. Bei Höchstwerten bis etwa 30 Grad ist oft die Sonne zu sehen. Zwar bilden sich am Nachmittag in der schwül-warmen Luft auch wieder vermehrt Quellwolken über den Bergen, die Schauer- und Gewittergefahr bleibt aber meist gering. "Die Temperaturen sind absolut badetauglich und daher ist ein Ausflug zu einem See durchaus ratsam", rät der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Wo werden am Nachmittag die höchsten Temperaturen gemessen? Aller Voraussicht nach im Raum Grafenstein.