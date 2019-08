Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

++ THEMENBILD ++ FAHRRADWERKSTATT © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

In Klagenfurt waren wieder Fahrraddiebe am Werk . Gestern Mittag stahlen bisher unbekannte Täter zwei hochwertige Crossbikes am Neuen Platz. Der Besitzer, ein 75-jähriger Pensionist, hatte die Räder in einem Fahrradständer abgestellt, verschlossen und in sich gesichert. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr. Für den Fahrradeigentümer beläuft sich der Verlust auf mehrere tausend Euro. Die Täter befinden sich auf der Flucht.