Über soziale Medien wird derzeit ein illegal aufgenommenes Video von den Aufbauarbeiten zu For Forest verbreitet. Veranstalter: "Das ist sehr ärgerlich."

Via Facebook und Whatsapp wurde das Video in Umlauf gebracht © KLZ

Der Wald im Stadion nimmt Formen an. Zu sehen bekommen sollte das die Öffentlichkeit allerdings noch nicht. Die Initiatoren von For Forest haben vor knapp drei Wochen ein Foto- und Videoverbot verhängt. Strafen von bis zu 20.000 Euro drohen. Ein Aushang im Stadion informiert darüber. Für Besucher ist die Arena ohnehin gesperrt. Zumindest eine Person dürfte das nicht wirklich abgeschreckt haben. Seit wenigen Tagen kursiert in den sozialen Medien ein Video vom fast fertigen Wald im Wörthersee-Stadion. Die ersten Kommentare von Facebook-Usern waren dazu - wie wohlgemerkt schon seit der Ankündigung des Projektes - gelinde gesagt vernichtend.