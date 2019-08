Samstagabend kam es in einer Klagenfurter Wohnung zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 50-Jährigen und dessen Mutter. Nach der Attacke des Mannes musste die Frau ins Klinikum.

Gewalttat in Klagenfurt

Nach einem Streit zwischen einem 50-Jährigen und dessen Mutter in Klagenfurt musste die Polizei einschreiten (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-Jährigen und seiner Mutter kam es Samstagabend in einer Wohnung in Klagenfurt. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug der Mann mehrmals auf seine Mutter ein. Die Frau erlitt bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.