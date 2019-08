Facebook

Der Fußgängerübergang, er liegt auf dem Völkermarkter Ring, ist eine potenzielle Gefahrenstelle © Markus Traussnig

Der Fußgängerübergang auf dem Völkermarkter Ring, er liegt in einer leichten Kurve auf Höhe Apotheke/Salmstraße, ist eine potenzielle Gefahrenstelle. Bereits im Jänner haben Stadt und Land angekündigt, dass dieser Übergang unbedingt entschärft werden müsste. Für Ende Feber wurde eine Entscheidung darüber angekündigt, auf welche Weise man dies durchführen könnte. Zwei Varianten werden angedacht: Eine Ampelregelung am bestehenden Standort oder eine Verlegung des Übergangs um rund 150 Meter in Richtung Sariastraße-Bezirkshauptmannschaft.