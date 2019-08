Facebook

Kevin Kawalirek, Izidor Sticker und Thomas Helminger (v.l.) haben das erste Hanfpflückfeld Österreichs realisiert © Jakob Monarch

So manch einer wunderte sich seit ein paar Monaten vielleicht, wenn er durch Viktring fährt. Denn: In der Ferdinand-Wedenig-Straße ist auf einem dreiviertel Hektar Österreichs erstes Hanfpflückfeld entstanden. Die Initiatoren, Kevin Kawalirek (28), Izidor Sticker (34) und Thomas Helminger (43), Gründer des gemeinnützigen Vereins United Hemp Association (UHA), haben sich vor Realisierung des Projektes rechtlich genau informiert: Die Hanfpflanzsorte Finola, die hier wächst, hat einen nach EU-Vorgabe zulässigen THC-Wert von unter 0,3 Prozent und fällt dadurch nicht in den Suchtmittelbereich. In erster Linie geht es den Vereinsmitgliedern um Sensibilisierungsarbeit. "Wir versuchen durch Workshops und Vorträge, Ängste abzubauen und die Kulturpflanze wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen", erzählt Kawalirek.