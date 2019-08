Nach Auflösung einiger Restwolken ist es am Samstagvormittag zeitweise sonnig. Am Nachmittag bilden sich einzelne Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad.

Am Vormittag ist es zeitweise Sonnig © ARochau - stock.adobe.com (Alexander Rochau)

Der Hochdruckeinfluss ist bei uns im Land eher nur schwach ausgeprägt und die bei uns vorhandene, recht warme Luftmasse ist labil geschichtet. Daher zeigt sich nach der Auflösung einiger Restwolken oder Nebelfelder zu Beginn des Tages vor allem dann am Vormittag und zur Mittagszeit die Sonne besser und oft auch länger. Über den Bergen entwickeln sich aber schon wieder neue Quellwolken und diese sorgen ab dem Nachmittag für einzelne Regenschauer oder auch Gewitter. "Daher sollte man bei Vorhaben am Nachmittag vorsichtiger sein und vor etwaigen Gewittern frühzeitig Schutz suchen", empfiehlt Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die höchsten Temperaturen sind auch am Samstag sehr sommerlich und erreichen zum Beispiel in Ebenthal sowie in Velden am Nachmittag Werte nahe 27 Grad.