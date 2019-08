Facebook

Hebein ist „Sommer- und Winterradlerin“ und absolviert viele Termine per Rad © Ballguide

Das Kärntnerische hört man bei Ihnen gar nicht mehr heraus. Hat sich das über die Jahre entwickelt oder haben Sie sich das bewusst abgewöhnt?

Birgit Hebein: Das liegt daran, dass ich seit mehr als 30 Jahren in Wien lebe. Aber keine Sorge, sobald ich mit der Verwandtschaft telefoniere, ist das deutlich hörbar. Man vergisst ja nie, woher man kommt. Warum auch?

Sie kommen aus dem 630-Seelen-Ort Feistritz/Gail, wo jeder jeden kennt. Wie haben Ort und Familie reagiert, als Sie Vizebürgermeisterin der Bundeshauptstadt geworden sind?

Für meine Angelobung sind sogar viele aus dem Dorf nach Wien gefahren, das war schön. So nach dem Motto: „A Unsrige is in Wien Vizechefin.“ Und die Verwandtschaft hat mich auch unterstützt. Und mir geraten: „Lass dir da nix gefallen.“

Wenn Sie heute in den Ort zurückkehren, fühlen Sie sich dann daheim oder fremd, weil Wien die neue Heimat ist?

Fremd fühle ich mich gar nicht. Ich sage immer: Wien – insbesondere der 15. Bezirk – ist meine zweite große Liebe. Hier – übrigens im ärmsten Bezirk Wiens – lebe ich und ziehe meine Kinder groß. Das ist mein Grätzl, hier fühle ich mich wohl. Aber meine erste große Liebe ist und bleibt Kärnten. Ich fahre regelmäßig in die alte Heimat, um die Verwandtschaft zu besuchen, mit meinen Kindern in die Berge oder in den Stall zu gehen und, um Kräuter zu sammeln. Aus denen mixe ich nämlich Salben. Eines meiner Hobbys.

Welche mixen Sie am liebsten?

Ringelblume.

Wann haben Sie entschieden: Weg von Wildkräutern und Dorf und raus nach Wien?

Mein ganzes Leben lang haben mich Begegnungen mit Menschen geprägt. Ich habe es meiner Mutter zu verdanken, dass ich in die Schulen gehen durfte – denn das war in meiner Familie damals nicht üblich. Sie selbst hatte keine Lehre machen dürfen. Und in der Schule habe ich eine Klosterschwester kennengelernt, die mich dazu motiviert hat, nach Wien zu gehen und die Sozialakademie zu machen. Und auch in Wien waren es die Begegnungen, die alles geprägt haben. Ich habe hier alle Parteien kennengelernt und bei den Grünen hatte ich das Gefühl, dass das, was sie sagen, mit dem, was sie tun, am ehesten übereinstimmt. Und auch heute als Vizebürgermeisterin sind es wieder die Menschen, die für mich alles ausmachen.