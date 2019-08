Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Kasmannhuber, Jutta Berger und Heinz Gerersdorfer (von links) © SOClUB/GERALD HÖHER

Eingefleischten Soul- und Blues-Fans sind sie schon lange ein Begriff: die Musiker der Gruppe SoClub. Seit über zehn Jahren tritt die Kärntner Band ausschließlich mit Eigenkompositionen auf. „Nach Konzerten wurden wir immer wieder gefragt, ob wir auch eine CD haben“, berichtet der Pianist Martin Kasmannhuber. Nun ist es so weit. Gemeinsam mit der Sängerin Jutta Berger und Heinz Gerersdorfer am Schlagzeug stellt er in einer Woche die erste eigene CD mit dem Titel Dance vor. Zu hören sind darauf ausschließlich Eigenkompositionen, die sehr schwungvoll sind, aber auch Tiefgang haben.