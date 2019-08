Immobilieninvestor sicherte sich Seezugang in Reifnitz. Weitere Verwendung ist offen.

Für diesen Grund zahlt ein Immobilienentwickler jährlich 19.500 Euro an die Gemeinde Maria Wörth © Cik

Das Kürzel „MK 32 Immobilien GmbH“ machte zwar einige Gemeinderäte stutzig, an einer Zustimmung hinderte es sie jedoch nicht. Am Mittwoch stimmte der Gemeinderat von Maria Wörth dafür, einen gemeindeeigenen Seegrund für die nächsten fünf Jahre an diese Gesellschaft zu verpachten. Lediglich eine Mandatarin der FPÖ und eine Gemeinderätin der Grünen stimmten gegen den Antrag.