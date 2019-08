Facebook

Dichte Wolken lösen sich am Vormittag auf © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Am Donnerstag bestimmt wieder schwacher Hochdruckeinfluss unser Wetter. Zunächst könnten aber auch noch ein paar dichtere Restwolken oder sogar dickere Nebelbänke vorhanden sein. Diese lösen sich vormittags aber zumeist auf oder verwandeln sich in Quellwolken. Damit setzt sich tagsüber auch die Sonne zumeist länger durch und es ist recht freundlich. Nachmittags werden die Quellwolken besonders über den Bergen etwas mehr und zum Teil sogar dicker und ganz vereinzelte Regenschauer oder sogar Gewitter sind nicht völlig auszuschließen. Zumeist sollte es aber trocken bleiben. "Die Temperaturen sind sehr angenehm und laden zum Beispiel auch zum Baden in einem Schwimmbad oder in einem See ein", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger recht optimistisch. Die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Paternion auf Werte um 26 Grad.