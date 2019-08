Facebook

© Photographee.eu/Fotolia

Mitten am Tag schlugen am Dienstag Einbrecher in der Landeshauptstadt zu. Bisher unbekannte Tater drangen am Nachmittag in eine Wohnung ein. Sie stahlen einige Hundert Euro Bargeld und Schmuck. Hinweise an die Polizeiinspektion Annabichl (Telefon 059133 2581) erbeten.