Alles Gute!Die älteste Klagenfurterin feierte ihren 107. Geburtstag

: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler gratulierte der Jubilarin Auguste Erfurt im Namen der Landeshauptstadt zum 107. Geburtstag. © (c) Spatzek

Als Auguste Erfurt am 20. August 1912 das Licht der Welt erblickte, wurde in Klagenfurt gerade die Pferdebahn durch eine elektrische Straßenbahn ersetzt. In ihren nun 107 Jahren hat die älteste Bürgerin der Landeshauptstadt viel gesehen und erlebt. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann hat sie Schutzhütten am Ulrichsberg und auf der Pack sowie ein Restaurant in Graz geführt. Sie war auch bei der Landesregierung und bei Siemens tätig.