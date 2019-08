Sirenenalarm für die Feuerwehren Dienstagnachmittag. Passanten hatten bei einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße Feuer gesehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen © K.K.

Sirenenalarm für die Feuerwehren am Dienstagnachmittag. Passanten hatten Feuer an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße gemeldet. Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.