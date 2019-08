Die FPÖ wähnt in den stadteigenen Klagenfurter Stadtwerken einen Hauptsponsor des "For Forest"-Projekts. Diese sehen auch Gegenleistungen erbracht.

Aktuelle Bilder aus dem Stadion gibt es nicht, die Initiatoren haben ein Fotografierverbot verhängt © KLZ/Weichselbraun

Der Wald im Wörthersee Stadion wächst, die letzten Bäume werden in diesen Tagen in das Stadion gebracht. Doch während es aus dem Stadion keine aktuellen Bilder gibt - die Veranstalter kündigten Klagen an, sollte man sich nicht an das Fotografierverbot halten - gibt es sehr wohl immer wieder neue Vorhalte der FPÖ.