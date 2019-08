Facebook

Der Fortbestand des Traditionsgasthauses Pirker ist gesichert © Markus Traussnig

"Nach acht Monaten Zittern haben wir es endlich geschafft!", atmet Sabine Erian auf. Die Wirtin des Klagenfurter Traditionsgasthauses Pirker kann ihr Unternehmen mit elf Dienstnehmern fortführen. Am Dienstag wurde am Landesgericht Klagenfurt über den Sanierungsplan abgestimmt. Die Insolvenzgläubiger haben den Vorschlag mehrheitlich angenommen. Insgesamt haben 36 Gläubiger Forderungen in der Höhe von 740.000 Euro angemeldet. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 35 Prozent vor.