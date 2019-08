Facebook

Die Sanierung des Wasser- und Wärmenetzes im Kreuzungsbereich geht ins Finale © Weichselbraun

Bei der laufenden Baustelle zur Sanierung des Wasser- und Wärmenetzes im Kreuzungsbereich August-Jaksch-Straße/Villacher Ring/Viktringer Ring /Rosentaler Straße kommt es im Zuge des letzten Bauabschnittes zu Veränderungen für die Verkehrsteilnehmer: Am Mittwoch (21.08.2019) wird der Rechtsabbieger am Villacher Ring stadtauswärts in die August-Jaksch-Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Am Freitag (23.08.2019) werden wieder alle Fahrspuren am Villacher Ring stadtauswärts freigeben.