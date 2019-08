Facebook

Der neue Flughafenkomplex soll hier ents6tehen (vlaue Fläche), im Süden der TecPark (rote Fläche, nördlich und südlich der Landebahn der Gewerbe- und Logistikpark (gelb, beige) © Lilihill

1. Wie gestaltet sich die Ausgangssituation?

Der Sinkflug des Kärnten-Airport, wie er noch heißt (der neue Name soll Klagenfurt Airport sein) ist zwar gestoppt. Aber Klagenfurt ist mit 230.000 Passagieren und den wenigsten Linienflügen kleinster Airport Österreichs. Nun wackeln die AUA-Flüge nach Wien. Mit dem Verkauf an Franz Peter Oraschs Lilihill – diese brachte 8,1 Millionen Euro in den Flughafen ein - 2018 haben Stadt und Land ihre Verantwortung für die Infrastruktureinrichtung privatisiert. Orasch plant nun „Europas modernsten Airport“ zu errichten.