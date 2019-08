Facebook

In dieser Wohnanlage in der Fischlstraße wurde der Brandalarm ausgelöst © Kulmer

Ist wieder ein Brandstifter unterwegs? Seit Sonntag rätseln Bewohner im Stadtteil St. Peter, warum derzeit nachts immer wieder die Sirenen heulen. Am Sonntag wurde Brandalarm um 2.28 Uhr und kurz danach um 4.10 Uhr ausgelöst. Am Montag gingen die Sirenen um 0.46 Uhr los. „In einem Hochhaus wurde jedes Mal die Scheibe für den Druckknopfmelder eingeschlagen und dann mutwillig der Alarm ausgelöst“, sagt Brandoberkommissär Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Da sich dieses Haus in der Fischlstraße befindet – die betroffenen Druckknopfmelder befinden sich im 10. 11. und 12. Stock – wurde auch die FF St. Peter alarmiert. Insgesamt rückten so 25 Mann und sechs Fahrzeuge aus. Im Fall von Brandalarmen in Hochhäusern, die für Einsatzkräfte eine besondere Herausforderung darstellen, stellt dies ein normales erstes Aufgebot dar. Vor Ort wurde rasch erkannt, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt hatte.