375.000 Quadratmeter werden in Klagenfurt bebaut, bis zu 5400 Arbeitsplätze sollen entstehen. Bis zu eine Million Passagiere sollen pro Jahr abgefertigt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll der neue Airport aussehen © Lilihill

Der Klagenfurter Flughafen soll bis 2024 zum modernsten, effizientesten und passagierfreundlichsten Flughafen Europas werden: Das kündigte heute Flughafen-Mehrheitseigentümer Lilihill in einer Pressekonferenz in Klagenfurt an.