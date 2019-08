Am hellichten Tag

So sieht das gestohlene Fahrrad aus © privat

Ein Ausflug ins Klagenfurter Strandbad nahm für ein Paar aus Deutschland am Sonntag ein unerfreuliches Ende: Als die Urlauber vom Badetag zu dem Fahrradabstellplatz zurückkehrten, musste Andreas feststellen, dass nur mehr das Rad seiner Frau an Ort und Stelle war. Beide Räder waren gemeinsam mit einer Kette versperrt gewesen. "Ein Dieb hat bei hellichtem Tag mein Fahrrad gestohlen. Offensichtlich war aber nur mein Fahrzeug für ihn interessant, das meiner Partnerin nicht", so der Urlauber.

Bei dem gestohlenen Mountainbike handelt es sich um ein Cube Reaction EAGL Carbon, mit einer Rahmengröße von 19 Zoll und einer Laufradgröße von 29 Zoll. Außerdem war es mit kompletter Shimano XT ausgestattet. Der Neupreis lag bei 2400 Euro, der Tatzeitpunkt zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr. Wer etwas gesehen hat, möge sich unter +49 176 56984477 melden.