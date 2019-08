Sommerliche Zwischenbilanz"Durchwachsene Saison" in den Kärntner Strandbädern

Vom Schlechtwetter am Saisonstart bis zu Rekordzahlen wegen der Hitze im Juni: eine Zwischenbilanz der Strandbäder an den Kärntner Seen.

Im Mai kamen nur wenig Gäste ins Strandbad Klagenfurt © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Unwetter, Regentage und fehlender Sonnenschein – es war ein schwieriger Start für die Kärntner Strandbäder. Im Mai wurden so gut wie keinerlei Umsätze verzeichnet, die Besucher blieben aufgrund der Wetterlage aus. „Es gab so wenig Besucher wie noch nie und ich bin schon seit 30 Jahren in diesem Bad tätig“, berichtet Silvia Hedenig, Leiterin des Parkbades Krumpendorf. Auch in den größeren Bädern verzeichnete man Einbußen. „Die Besucherzahlen lagen massiv unter dem Durchschnitt, ein paar Tausend Besucher haben einfach gefehlt“, erklärt STW-Bäderchef Gerald Knes.