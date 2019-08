Vor mehr als 4000 Schlager-Fans rockten Matthias Reim, Voxxclub, Melissa Naschenweng und Co. die Bühne in Moosburg - und ein Steirer machte seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Schlager Open Air in Moosburg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Voxxclub gaben Vollgas auf der Bühne © KLZ/Weichselbraun

Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. So auch am Freitagabend beim Schlager 2.0 Open Air auf der Schlosswiese in Moosburg. Nachdem die feschen vier Jungs von Voxxclub – Stefan mussten seine Kollegen krankheitsbedingt leider daheim lassen – für ein ordentliches „Donnawedda“ mit Ohrwurm-Garantie sorgten und sich mit eher unbekannt sanften Tönen zu Sierra Madre verabschiedeten, ließ Besucher Christian aus Feldbach quasi die Bombe platzen. Er ging mit einem Strauß roter Rosen auf der Bühne auf die Knie und machte seiner Romana einen ganz romantischen Heiratsantrag.