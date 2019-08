Facebook

Frisches Gebäck in neu adaptierter Filiale © Markus Traussnig

Die Bäckerei Wienerroither hat ihre Filiale in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt um- und ausgebaut und eröffnet das Verkaufslokal am Montag (19. August) früh neu. „Fünf Wochen lang haben wir in einem Pop-up-Store um die Ecke verkauft“, sagt eine Mitarbeiterin der Zentrale des Unternehmens: „Wir haben einen Teil des Geschäfts daneben dazugenommen und daher in Zukunft mehr Verkaufsfläche.“ Die neu adaptierte Filiale der Bäckerei in Klagenfurt-Waidmannsdorf sei jetzt ein „Mini-Pörtschach“. Das Verkaufslokal sei im Stil des Stammhauses in Pörtschach eingerichtet worden.