© Markus Traussnig

Am Donnerstag gegen 17.35 Uhr lenkte ein 33-jähriger Mann aus Ferlach seinen Pkw auf der Rosental Bundesstraße B85 in Richtung Gallizien. Kurz nach der Ortschaft Niederdörfl geriet er mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte, wodurch es zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW, gelenkt von einer 55-jährigen Frau aus Klagenfurt, kam.