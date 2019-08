Facebook

Der 39-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt transportiert © Rehfeld

Unbestimmten Grades verletzt wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr in Reifnitz ein Arbeiter bei einem Unfall mit einem Müllwagen. Der 34-jährige Lenker des Lkw fuhr rückwärts in eine Hauseinfahrt, übersah eine außen am Wohnhaus angebrachte Metallstiege und kollidierte mit dieser.