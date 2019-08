Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Lastenstraße/Gasometergasse. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Der Motorradfahrer begab sich nach dem Unfall selbst ins Klinikum (Sujetbild) © APA/Herbert Pfarrhofer

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch um 10 Uhr in der Lastenstraße in Klagenfurt. Weil ein von rechts kommender Pkw anhielt und ihm die Ausfahrt gewährte, bog ein 69-jähriger Veldener von der Gasometerstraße links auf die Lastenstraße ab. Dabei übersah er aber ein von links kommendes Motorrad, das von einem 49-jährigen Mann aus Magdalensberg gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der 49-Jährige leicht verletzt wurde. Er begab sich selbst ins Klinikum Klagenfurt.