Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Interessierte können direkt im Geschäft ein Bekleidungsstück nähen © droonny - stock.adobe.com

Der Pop-up-Store des Landes in der Bahnhofstraße in Klagenfurt bekommt im Oktober eine neue Mieterin. Daniela Hartl aus Pischeldorf wird mit ihrer Marke "Made by Mummy" in das 43 Quadratmeter große Geschäftslokal einziehen.