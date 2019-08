Die Immobilie in der Kempfstraße wurde um rund fünf Millionen Euro generalsaniert. Zwei Mieter sind bereits eingezogen.

Das Gebäude wurde teilweise entkernt und ist jetzt barrierefrei zugänglich © Fotostudio Horst

Es war ein großes Projekt, das im Herbst des vergangenen Jahres in die Umsetzung gegangen ist. Das ehemalige Finanzamtsgebäude in der Kempfstraße in Klagenfurt wurde im Zuge der Bauarbeiten teilentkernt und generalsaniert. Die Haustechnik, Versorgungsstränge und Sanitäranlagen wurden erneuert. Das Gebäude ist jetzt teilweise klimatisiert und barrierefrei zugänglich. Die bestehende Liftanlage wurde ausgebaut und durch einen zweiten Liftstrang ergänzt.