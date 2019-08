Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gastronomiebetriebe wollen länger offen halten, Standler wie Gemüsebauern nicht © Weichselbraun

Der Benediktinermarkt ist das Herz von Klagenfurt. Entsprechend emotional wird die neuerliche Diskussion über die Öffnungszeiten geführt. Einige Wirte am Markt möchten am Samstag länger offen halten, weil ihre Gäste gerne bis in die Abendstunden sitzen bleiben möchten. Das widerspricht der Marktordnung, die eine Sperrstunde am frühen Nachmittag vorsieht. Dann kommt auch die Kehrmaschine, die die Gäste förmlich vom Markt fegt.