Luft vom Atlantik weht am Donnerstag zu uns © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Ein Zwischenhoch streckt seine Fühler zu uns aus. Im Tagesverlauf lockern die Wolken von Westen her immer mehr auf und es setzt sich zunehmend sonniges Wetter durch. Vor allem am Vormittag ist es oft noch bewölkt, da und dort kann es in der Früh auch noch leicht regnen. Mehr Sonnenschein beschert uns der Nachmittag.