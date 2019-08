Am Mittwoch

Der italienische Sänger wird seine Hits zum Besten geben © Jürgen Fuchs

Am Mittwoch singt der italienische Popbarde Umberto Tozzi, am Freitag geht das „Schlager Open Air“ über die Bühne, zwei weitere Konzertveranstaltungen folgen Ende August: „Wir rechnen in diesem Monat mit mehr als 20.000 Besuchern auf der Moosburger Schlosswiese“, sagt Thomas Semmler, Geschäftsführer der Kärntner Veranstaltungsagentur „Semtainment“.