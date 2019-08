Facebook

Ian Jules behandelt im Song Themen wie Toleranz, Individualität und Persönlichkeit © PHIPS MCCLOUD

Der Klagenfurter Rapper Ian Jules mischt seit einiger Zeit die Hip-Hop-Szene in der Landeshauptstadt auf. Am 9. August erschien sein zweiter Song in diesem Jahr auf allen Streamingportalen und Onlinestores. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Nach Top-Chartplatzierungen der letzten Singleauskopplungen „Heads Off“ und „Symphony“, landete nun auch der neue Song „Anthem“ direkt auf Platz 1 der Hip-Hop/Rap-Charts.