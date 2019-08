Facebook

Symbolfoto © (c) Kenishirotie - stock.adobe.com

Wieder gibt es in Kärnten einen Drogentoten zu beklagen. Wie das Stadtpolizeikommando erst am Dienstag bekanntgab, verstarb ein 32-jähriger Klagenfurter schon am 3. August aufgrund einer Überdosis. Damals hatte die 22-jährige Freundin des Mannes um 3 Uhr Früh die Rettung gerufen, weil ihr Freund aufgrund von Heroinkonsum in der gemeinsamen Wohnung in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand sei.