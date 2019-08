Facebook

Mit einer Party-Nacht ist der Altstadtzauber zu Ende gegangen. Zehntausende Menschen haben sich an den vergangenen drei Tagen von den Stadtrichtern zu Clagenfurth bezaubern lassen. In Scharen pilgerten Einheimische und Gäste bei Tag und bei Nacht in die Innstadt. Die einen, um auf dem Flohmarkt Beute zu machen. Andere, um über die Kunststücke von Akrobaten, Breakdancern, Jongleuren & Co. zu staunen. Die meisten, um sich zu amüsieren, Leute zu treffen, zu essen, zu trinken, zu tanzen. Denn Bands gab es auf vielen Plätzen und die meisten Zuhörer ließen sich von den Rhythmen der Konzerte mitreißen. Dichtes Gedränge herrschte in der Nacht auf Samstag und auch bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags auf dem Alten Platz, in der Herrengasse, auf dem Neuen Platz, denn auch die lauen Sommerabende luden zum Verweilen.