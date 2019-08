In der Nacht auf Samstag herrschte dichtes Gedränge beim Altstadtzauber in der Innenstadt. Das Stadtrichter-Fest dauert noch bis Sonntag.

Tausende Besucher strömten in die Klagenfurter Innenstadt © Peutz

In der Nacht auf Samstag nahm der Altstadtzauber, das Fest der Stadtrichter zu Clagenfurth, in der Klagenfurter Innenstadt so richtig Fahrt auf. In den engen Gassen herrschte ausgelassene Stimmung, tausende Besucher lauschten den Musikdarbietungen, es wurde getanzt und gefeiert. Man staunte über die Kunst der vielen Gaukler und konnten zauberhafte Gerichte genießen. Besonders gut kam die Erweiterung des Altstadtzaubers an: Erstmals gibt es auch auf dem Neuen Platz Unterhaltungsprogramm. Damit erliegt sozusagen die gesamte Altstadt dem Zauber.

Stimmung am Abend: Altstadtzauber

Nachtleben beim Altstadtzauber: "Das Fest macht Klagenfurt einzigartig" +

Altstadtzauber: "Das Lustigste hier ist das Feilschen" +

Das Stadtrichter-Fest dauert noch bis Sonntag. Wer noch ein Flohmarkt-Schnäppchen ergattern möchte, muss sich beeilen. Samstag um 16 Uhr wird abgebaut.