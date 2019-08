Facebook

Auf dem einen Kleiderbügel hängt ein Brautkleid, auf dem anderen ein Skianzug. Afrikanische Masken reihen sich an Donald Duck-Comics und am Domplatz türmen sich Playmobil-Burgen: Beim 25. Altstadtzauber-Flohmarkt in der Klagenfurter Innenstadt ist für Schnäppchenjäger jeden Alters etwas dabei . "180 Verkäufer machen heuer mit", erzählt Stadtrichter Andreas Rauchenberger. Zahlreiche Standler sind schon seit vielen Jahren zu Gast. Zum Beispiel Inge, die mit ihrer Antiquitätensammlung seit 1999 jedes Jahr am selben Platz in der Karfreitstraße steht. Sie verkauft Lilienporzellan in Pastellfarben, Porzellanfiguren von Hummel und Teddybären. "Klagenfurt ist für mich jedes Jahr ein Muss", sagt die Wienerin. "Kärnten ist einfach schön." Auch Comic-Verkäuferin Martina ist bereits zum 7. Mal dabei. "Wir mögen die Atmosphäre beim Altstadtzauber sehr", so die Oberösterreicherin.