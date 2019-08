Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© MAK - Fotolia

Sirenenalarm Donnerstag gegen 22.45 Uhr: In einem Kellerteil in Klagenfurt wurde von bis dato unbekannten Tätern ein Eimer mit Lackfarbe in Brand gesetzt. Das Feuer konnte sich in dem fast leeren Kellerabteil nicht ausbreiten und wurde von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gelöscht.