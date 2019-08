Facebook

Am Freitag dominiert in unserem Land der Hochdruckeinfluss das Wettergeschehen und die bei uns lagernden Luftmassen sind vorübergehend auch eher stabil geschichtet. Der Tag bringt daher nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke viel Sonnenschein mit und etwaige Schleierwolken sowie auch einzelne Quellwolken ab dem Nachmittag sollten eher harmlos bleiben. Optimales Wetter also, um über den Altstadtzauber und den Flohmarkt zu bummeln, der am Freitag und Samstag stattfindet.