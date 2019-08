Feuerwehr brach am Mittwoch die Türe einer Wohnung in Klagenfurt auf und stieß auf den stark verwesten Leichnam.

Rettungskräfte fanden in einem Mehrparteienhaus die stark verweste Leiche © Rehfeld

In einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt wurde am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil ihnen der ungewöhnliche Geruch im Umfeld der Wohnung aufgefallen war. Sie informierten die Rettungskräfte, die die Wohnungstüre aufbrachen und auf eine stark verweste Leiche stießen.