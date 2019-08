Facebook

Ausbaupläne von Lilihill: So mondän könnte der Klagenfurter Flughafen künftig Passagiere empfangen © LILIHILL

Vor etwa einem Jahr übernahm Immobilieninvestor Franz Peter Orasch das Steuerruder am Klagenfurter Flughafen. Er war als einziger Interessent bei einer Ausschreibung des Landes, damals Mehrheitseigentümer des Airports neben der Stadt Klagenfurt, übrig geblieben, und übernahm 74,9 Prozent der Anteile. Im Jänner veröffentlichte die Kleine Zeitung erste Pläne Oraschs, wie er den in Turbulenzen geratenen Flughafen aus der Krise führen will. 160 Millionen Euro möchte der Flughafen-Eigentümer investieren. Schon damals kündigte Orasch erste Eckpunkte seines umfangreichen Bauprogramms an.