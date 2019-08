Am Donnerstag wird der Altstadtzauber 2019 eröffnet. Das Wetter zeigt sich zwar sommerlich warm, aber mit Gewittern ist auch zu rechnen.

© Markus Traussnig

Am Donnerstag, 8. August, wird um 19.30 Uhr am Neuen Platz der Altstadtzauber 2019 offiziell eröffnet. Bei der großen Freiluft-Veranstaltung spielt das Wetter eine der Hauptrollen. Die Prognose ist etwas durchwassen. Vor allem vormittags gibt es vorübergehende Auflockerungen, nachmittags ist es gewitteranfälliger mit 22 bis 27 Grad. Die Gewitterfront der Nacht zieht ostwärts weiter. Sie hinterlässt aber noch recht feuchte Luft, die durch den Sonnenschein am Vormittag aufgeheizt werden sollte und damit zu brodeln beginnt.