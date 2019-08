Facebook

Föhniger Südwind sorgt vielerorts noch für länger sonniges und damit auch recht freundliches Wetter. In den meisten Orten bleibt es trocken, und zwar den ganzen Tag. Bis nahe 30 Grad sind beispielsweise in Klagenfurt zu erwarten. Ausgiebige Wanderungen sind bei dieser Wetterlage durchaus ratsam. Man sollte aber auf jeden Fall immer wieder einen prüfenden Blick zum Himmel werfen und diesen nach dunklen Quellwolken absuchen. Entdeckt man die eine oder andere dieser Wolken, sollte man zur Sicherheit eine Hütte suchen und rasch den Weg ins Tal antreten. "Gewitter können gerade in den Bergen gefährlich werden und man sollte Gewitter wirklich nicht unterschätzen", sagt der Wetterfachmann Werner Troger. Erst am Abend bzw. in der Nacht zum Donnerstag sind auch in den Niederungen verbreitet Gewitter einzuplanen.