Kunstprojekt "For Forest"Die ersten Bäume wurden im Wörthersee Stadion eingepflanzt

Am 8. September wird das Kunstprojekt "For Forest" eröffnet. Nun wurden die ersten Bäume im Wörthersee Stadion eingepflanzt.

Kunstprojekt "For Forest"

Der erste Baum wurde eingepflanzt © Cik

In knapp einem Monat soll sich das Klagenfurter Wörthersee Stadion in ein Mahnmal, das zugleich Kunstwerk ist verwandeln: Im Rahmen des Kunstprojekts "For Forest" werden 299 Bäume auf das Spielfeld gestellt. Die Umsetzung des Bildes "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur" nach der Zeichnung von Max Peintner soll auf die Folgen des Klimawandels hinweisen.